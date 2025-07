La Turchia batte il record di temperatura più alto registrato con una lettura di 50,5°C Silopi ha raggiunto temperature incredibilmente alte venerdì, sufficienti per battere un record stabilito nel 2023.

HQ Per molte parti del mondo, questa estate è stata molto, molto calda. Abbiamo visto ondate di calore e siccità dappertutto, molte delle quali hanno portato a nuovi record di temperatura, anche in Turchia, che durante il fine settimana ha battuto un precedente record con un margine considerevole. Secondo il Met Office nel Regno Unito, è stato rivelato che l'area di Silopi, Sirnak, in Turchia, ha raggiunto la temperatura rovente di 50,5°C venerdì 25 luglio, abbastanza calda da battere il precedente record stabilito nell'agosto 2023, quando è stato stabilito un caldo torrido 49,5°C, un intero grado Celsius in meno rispetto a quanto raggiunto qualche giorno fa. Il Met Office osserva che questo livello di calore non è solo un problema importante per la salute degli esseri umani e della fauna selvatica, ma porta anche a un enorme rischio di incendi boschivi che causano danni incommensurabili all'ambiente e all'area circostante. Una gazzella che attraversa la regione di Silopi, Sirnak. // Shutterstock // HoneyLinn