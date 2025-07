La Turchia è disposta a ospitare un Gran Premio di Formula 1 nel 2026

HQ

La Turchia ha ospitato per la prima volta gare di Formula 1 tra il 2005 e il 2011, e successivamente nel 2020 e nel 2021, come soluzione temporanea a causa della pandemia di Covid-19, presso l'Istanbul Park. Tuttavia, la TOSFED, la Federazione Automobilistica Sportiva Turca, vuole di più e ha detto di essere disposta e pronta a ospitare un Gran Premio già il prossimo anno se un ospite dovesse annullarlo.

Il calendario 2026 di F1 è stato annunciato lo scorso giugno, con l'aggiunta di Madrid al posto di Imola. La Turchia non compare nei loro piani, ma Eren Uclertopragi, presidente della federazione turca, ha dichiarato a Motorsport che "c'è un forte impegno da parte del governo per riportare la Turchia nel calendario della Formula 1 con un accordo permanente e a lungo termine".

Conferma che ci sono stati colloqui con F1 e FIA e sogna addirittura che nel 2026, "nel caso in cui una gara non possa essere disputata per vari motivi, potremmo ospitare il Gran Premio di Turchia. Tuttavia, a differenza della pandemia, non vogliamo ospitare una gara sostitutiva una tantum".

Suggeriscono anche una data, settembre, in cui il GP dell'Azerbaigian si svolgerà nel loro "paese gemello", il che faciliterebbe la logistica. Nell'edizione 2020, Lewis Hamilton ha vinto il GP di Turchia. Valtteri Bottas lo ha vinto nel 2021. Felipe Massa l'ha vinta tre volte di fila con la Ferrari nel 2006, 2007 e 2008.