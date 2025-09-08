La Turchia limita le principali piattaforme di social media

HQ

Non è una novità che la situazione politica in Turchia sia stata un po' turbolenta negli ultimi tempi. Ora, l'accesso alle principali piattaforme di social media, tra cui X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp e altre piattaforme, è stato limitato in Turchia a seguito delle crescenti tensioni politiche. I disordini sono arrivati poco dopo che il principale partito di opposizione ha annunciato piani per manifestazioni a Istanbul, spingendo la polizia a installare barricate vicino al suo quartier generale. Gli osservatori indipendenti hanno riferito che la connettività ha iniziato a rallentare nella tarda serata di domenica, colpendo più reti a livello nazionale, e gli osservatori locali hanno collegato la mossa alle pratiche di censura di Internet in corso, mentre le autorità devono ancora commentare. Cosa ne pensi di queste restrizioni?