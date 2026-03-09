La Turchia schiera caccia F-16 e difese aeree nel nord di Cipro

HQ

La Turchia ha schierato sei caccia F-16 Fighting Falcon e sistemi di difesa aerea nella dichiarata Repubblica Turca di Cipro del Nord, ha dichiarato lunedì il ministero della difesa, citando l'aumento delle tensioni regionali legate alla guerra che coinvolge l'Iran. Ankara ha affermato che la decisione mirava a rafforzare la sicurezza della comunità turco-cipriota.

Le potenze europee hanno inoltre aumentato l'attività militare intorno a Cipro dopo che un attacco con droni la scorsa settimana ha colpito la base aerea britannica di RAF Akrotiri. I funzionari della sicurezza ritengono che il drone sia stato lanciato dal gruppo Hezbollah, sostenuto dall'Iran.

La Turchia ha dichiarato che potrebbero seguire ulteriori misure a seconda degli sviluppi nella regione. La missione ha suscitato critiche da Nikos Christodoulides, che ha descritto la Turchia come una potenza occupante sull'isola, mentre i funzionari turchi hanno insistito che la mossa era puramente difensiva e mirata a mantenere l'equilibrio di potere.

Come dichiarato dal ministero della difesa:

Nel contesto degli ultimi sviluppi nella nostra regione, sei caccia F-16 e sistemi di difesa aerea sono stati dispiegati fino ad oggi nella Repubblica Turca di Cipro Settentrionale. A seguito delle valutazioni da effettuare in base agli sviluppi, ulteriori misure continueranno a essere adottate se necessario.