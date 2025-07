La TV a tarda notte perde un attore importante dopo la cancellazione del The Late Show with Stephen Colbert

HQ

Sembra che la TV a tarda notte potrebbe non durare a lungo per questo mondo, dato che un nome importante nel gioco perde il suo posto per sempre. Il Late Show with Stephen Colbert terminerà nel 2026, non perché il conduttore venga sostituito o stia trovando una nuova casa, ma perché la CBS ha finito con il concetto di The Late Show.

La CBS ha citato le decisioni finanziarie come motivo per terminare lo show. Si rivela difficile mantenere a galla la televisione a tarda notte quando gli spettatori più giovani sono attratti più dalle clip che dagli spettacoli stessi. Secondo Variety, Colbert ha affrontato la cancellazione in una registrazione di The Late Show questa settimana.

"È un lavoro fantastico. Vorrei che qualcun altro lo ricevesse", ha detto. Quando il pubblico ha fischiato alla sua partenza, ha aggiunto: "Condivido i vostri sentimenti. Non è solo la fine del nostro show, ma è la fine del The Late Show sulla CBS. Non vengo sostituito. Tutto questo sta semplicemente scomparendo".

"Consideriamo Stephen Colbert insostituibile e ritireremo il franchise di The Late Show", Ha detto la CBS in una dichiarazione. "Siamo orgogliosi che Stephen abbia chiamato la CBS casa. Lui e la trasmissione saranno ricordati nel pantheon dei grandi che hanno abbellito la televisione a tarda notte. Si tratta di una decisione puramente finanziaria in un contesto difficile a tarda notte. Non è correlato in alcun modo alle prestazioni dello show, ai contenuti o ad altre questioni che accadono alla Paramount".

Anche se potrebbe non influenzarci così tanto oltreoceano, negli Stati Uniti forse segna la fine di un'era di TV a tarda notte.