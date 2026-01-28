La TV LED V3000 Aura Mini di Dreame mostra un grande potenziale per i giocatori

HQ

Potresti conoscere Dreame per i loro aspirapolvere robotici o per gli elettrodomestici, ma l'azienda sta cercando di espandersi in molti settori tecnologici, tra cui uno dei più recenti sono i televisori. Al CES di quest'anno, abbiamo provato la TV V3000 Aura Mini LED, che sembrava davvero impressionante.

La nostra lezione principale è stata quanto questa TV potesse essere buona per i giocatori. Con un refresh rate di 300Hz e una dimensione dello schermo che ci dà da 55 a 100 pollici, non solo potevamo ottenere ottimi grafici da questo schermo, ma anche prestazioni rapide che permettevano un gioco competitivo.

Naturalmente, non abbiamo ancora testato noi stessi la TV LED V3000 Aura Mini, ma se si deve credere alle sue specifiche, potrebbe presto far salire Dreame al vertice del settore TV, sfidando alcuni dei nomi più importanti del mercato.