La UEFA annuncia la "partita inaugurale" della Champions League 2027/28, i diritti di trasmissione saranno venduti a livello globale

La UEFA ha annunciato un nuovo cambiamento nelle future edizioni della Champions League maschile, a partire dal 2027/28. A partire dalle due stagioni, ci sarà una "partita di apertura" con il campione in carica della competizione, che sarà l'unica partita della fase di campionato ad essere giocata il martedì della settimana di apertura. Il resto delle 17 partite si giocherà mercoledì e giovedì.

Si tratta di un cambiamento rispetto al consueto programma di giocare le partite di Champions League il martedì e il mercoledì. L'unica eccezione di quest'anno è stata la settimana di apertura, con partite distribuite uniformemente martedì, mercoledì e giovedì, e l'ultima giornata della fase di campionato, dove ogni partita si gioca alla stessa ora mercoledì 28 gennaio.

Questo cambiamento arriva nello stesso momento in cui la UEFA decide con UC3, la joint venture tra UEFA e club per la gestione dei diritti, nuovi modi per vendere i diritti di trasmissione per quella partita inaugurale: saranno venduti a livello globale per la prima volta, invece di quello che fanno ora (e continueranno a fare con il resto della competizione). vendendoli in modo diverso a ogni paese o regione.

In questo modo, sperano di rendere la partita di apertura un "evento straordinario", proprio come quello che gli americani amano fare con la NFL (o i tedeschi con la Bundesliga), che potrebbe potenzialmente essere trasmesso in tutto il mondo da un servizio di streaming, come Prime Video o Disney+ (che già trasmette la Women's Champions League in tutto il mondo tramite ESPN).

Sei d'accordo con le modifiche apportate dalla UEFA per aumentare la visibilità della Champions League in tutto il mondo?