La UEFA cambia il formato della Nations League, in modo simile alla Champions League o alla Europa League

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La UEFA ha annunciato una completa riorganizzazione della UEFA Men's Nations League che inizierà dopo l'UEFA Euro 2028, con un nuovo sistema simile alla transizione tra la fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League alla nuova fase di Lega, in cui le squadre si affronteranno una sola volta, o in casa o in trasferta, tranne che per una squadra.

In breve, invece di quattro leghe, tre con quattro gruppi da quattro squadre (Leghe A, B, C) e un altro con due gruppi più piccoli da tre squadre (Lega D), la Nations League avrà tre leghe, A, B, C, ciascuna composta da tre gruppi con sei squadre ciascuno, quindi 18 squadre per lega.

Ciascuna squadra di ogni gruppo giocherà in totale sei partite contro cinque avversari diversi, due squadre per gruppo, in casa o in trasferta, tranne che contro l'avversario dello stesso gruppo, che ne affronterà solo uno due volte, in casa e in trasferta. Se ci sono 55 squadre partecipanti, uno dei gruppi della League C avrà sette squadre e inizierà una finestra prima.

Come per le competizioni per club, i quarti di finale, le Final Four e i play-off di promozione/retrocessione rimarranno invariati, ma anche le qualificazioni europee (che si svolgono alternativamente tra gli anni della Nations League e gli anni di Coppa del Mondo/UEFA Euro) cambieranno, con una League 1 con 36 squadre della Nations League - Leghe A e B, e una League 2 con le restanti 18 o 19 squadre provenienti dalla UNL.

Perché? "I nuovi formati miglioreranno l'equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite sconfitte, offriranno una competizione più attraente e dinamica ai tifosi, garantendo al contempo una giusta possibilità di qualificazione per tutte le squadre e senza aggiungere date aggiuntive al calendario internazionale", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Ceferin.

La UEFA Nations League 2026/27 rimarrà con il formato attuale, con la fase di campionato tra settembre e novembre 2026, e i play-off e le finali tra marzo e giugno 2027.