La UEFA è pronta ad abbandonare la minaccia di boicottare FIFA e Coppa del Mondo, pensando ai giovani giocatori

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La pressione e l'opposizione contro il presidente della FIFA Gianni Infantino continuano, un mese dopo il suo fallito piano di privatizzare parte della Coppa del Mondo, vendendo quote di minoranza nella competizione. I loro critici più grandi sono stati la UEFA, che ha persino minacciato di boicottare la Coppa del Mondo se il piano fosse andato avanti. Tuttavia, quando la FIFA si ritirò e cancellò i propri piani, la UEFA mantenne la minaccia di boicottaggio, chiedendo garanzie che la FIFA non ci avrebbe mai più tentato.

Secondo la BBC, queste minacce saranno abbandonate dalla UEFA. Le loro fonti affermano che la UEFA dovrebbe ritirare la minaccia di boicottare le competizioni FIFA dopo aver ricevuto garanzie che la FIFA non rilancierà il piano di Infantino. La ragione principale è proteggere i giovani giocatori dal perdere un'opportunità unica, piuttosto che concedere la sconfitta, e affermare che i loro sforzi per riformare la FIFA e escludere Infantino continueranno.

La questione sarà discussa durante la riunione del comitato esecutivo UEFA a Monaco. Era importante prendere una decisione presto perché il boicottaggio non avrebbe incluso solo i Mondiali maschili e femminili, ma tutte le altre competizioni organizzate ogni anno dalla FIFA. La prossima si svolge dal 5 al 20 settembre in Polonia, la Coppa del Mondo Under-20 femminile in Polonia, che vede la partecipazione di sei squadre europee.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha recentemente dichiarato di aspettarsi che Infantino si dimetta o affronti un avversario alle elezioni presidenziali della FIFA del prossimo marzo.