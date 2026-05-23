La UEFA impone squalifica a vita all'allenatrice di calcio ceca che ha filmato segretamente le giocatrici

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La UEFA ha imposto un divieto a vita a un allenatore della squadra di calcio femminile ceco che ha filmato segretamente giocatrici del FC Slovacko nello spogliatoio. L'allenatore, Petr Vlachovsky, ha confessato la sua colpevolezza ed è stato condannato nel maggio 2025 con una condanna detentiva sospesa di un anno e un divieto di cinque anni di allenamento domestico per aver ripreso giocatori negli spogliatoi, il più giovane dei quali aveva 17 anni.

Secondo l'atto d'accusa citato dai media cechi, tramite Reuters, Vlachovsky ha confessato ed espresso rammarico. Un anno dopo, l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) dell'UEFA emette il proprio verdetto: il divieto di esercitare qualsiasi attività calcistica a vita.

La UEFA va oltre, chiedendo alla FIFA di estendere la sua squalifica a livello mondiale affinché non possa andare ad allenarsi altrove, oltre a ordinare alla Federazione Calcistica della Repubblica Ceca di revocare la licenza da allenatore del signor Petr Vlachovsky.

Il club, FC Slovacko, ha dichiarato che durante il processo "Il club si è considerato una parte lesa e ha trattato la questione con la massima serietà, sensibilità e rispetto per coloro che ne sono stati colpiti".

"Si tratta di una questione profondamente seria e angosciante che è emersa nel 2023 e ha avuto un impatto significativo sul nostro club, e soprattutto sui giocatori colpiti".