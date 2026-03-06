La UEFA multa il Real Madrid e ordina la chiusura parziale dello stadio Bernabéu "per comportamento razzista e/o discriminatorio"

HQ

Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA ha ordinato la chiusura parziale dello stadio Bernabéu e ha multato il Real Madrid di 15.000 euro "per comportamento razzista e/o discriminatorio" da parte dei suoi tifosi durante la gara di ritorno di Champions League contro il Benfica il 25 febbraio. 500 posti nella tribuna sud bassa dello stadio sarebbero chiusi per la prossima partita casalinga in una competizione UEFA, ma, essendo la procedura standard con la UEFA, la sanzione è stata sospesa, il che significa che la chiusura avrà luogo solo se un altro incidente si verificherà nel prossimo anno.

Ciò significa che non ci saranno chiuse nella partita contro il Manchester City mercoledì 11 marzo, ma se dovesse verificarsi un'altra infrazione entro il prossimo anno, la UEFA chiuderà quei posti a sedere dalla tribuna dei tifosi.

La multa arriva dopo che un tifoso del Real Madrid in tribuna ha fatto un gesto nazista prima della partita. Il tifoso è stato identificato ed espulso dallo stadio dal personale di sicurezza privata del Real Madrid prima dell'inizio della partita.