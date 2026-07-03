La UEFA non espedirà i giocatori che si coprono la bocca: la famigerata "legge Prestianni"

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La Coppa del Mondo 2026 ha presentato diverse nuove regole, tra cui una che prevede che i giocatori che si coprono la bocca per dire qualcosa senza farsi vedere saranno automaticamente espulsi, perché si presume che stiano dicendo qualcosa di sbagliato (come un insulto razzista) e vogliono evitare punizioni. Fu incluso dopo l'incidente Prestianni contro Vinícius in una partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica.

Finora, due giocatori sono stati espulsi da questa regola nella competizione: Miguel Almirón dal Paraguay e Piero Hincapié per l'Ecuador; in entrambi i casi, il VAR ha chiamato l'arbitro, poiché non ha visto personalmente le azioni. Jude Bellingham si è coperto la bocca quando ha parlato con Jordan Ayew del Ghana, ma non è stato espulso perché non si trattava di uno scontro, bensì di una conversazione amichevole o formale.

Sebbene la regola sia stata approvata dall'International Football Association Board (IFAB) ad aprile, spetta agli organizzatori il suo utilizzo. La UEFA ha deciso di non usarla nelle proprie competizioni come la Champions League, la Nations League o l'Euro. Invece, l'arbitro valuterà ogni situazione singolarmente e, se considera "un tentativo di nascondere la comunicazione come atto di comportamento antisportivo", deciderà se è punibile con un cartellino giallo.

Come riporta la BBC, la UEFA utilizzerà l'opzione del VAR per correggere gli arbitri quando i calci d'angolo vengono assegnati erroneamente, ma non userà la regola di mostrare cartellini rossi ai giocatori che lasciano il campo in segno di protesta contro la decisione dell'arbitro.