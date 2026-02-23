La UEFA prende una decisione drastica con Prestianni mentre prosegue l'indagine: il Benfica farà ricorso

HQ

Due giorni prima della partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica al Santiago Bernabéu, la gara di ritorno dei play-off in cui il Real Madrid porta un gol di vantaggio della scorsa settimana, la UEFA ha rilasciato una dichiarazione riguardo al caso Gianluca Prestianni, a seguito dei presunti insulti razzisti del giocatore del Benfica al Madrid, e sospende provvisoriamente il giocatore del Benfica con una partita. Questo significa che non gli sarà permesso di andare al Bernabéu.

Tuttavia, non si tratta della risoluzione, ma di una sospensione provvisoria probabile per evitare uno scontro tra Prestianni e Vinícius Jr. o altri giocatori mercoledì:

"L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di competizione UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo per la violazione prima facie dell'Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativa a un comportamento discriminatorio".

Prima facie si traduce letteralmente in "a prima vista", il che significa che la UEFA concede a Vinícius il beneficio del dubbio: anche se non è stato provato che Prestianni abbia insultato Vinícius, ritengono che ci siano abbastanza segnali da pensare che l'aggressione sia avvenuta davvero, e rischia una sanzione molto più severa (dieci partite per aver violato l'articolo 14 UEFA riguardo a comportamenti discriminatori).

"Questo è senza pregiudizio di alcuna decisione che gli organi disciplinari UEFA potranno successivamente emettere dopo la conclusione dell'indagine in corso e la sua rispettiva sottomissione agli organi disciplinari UEFA", aggiunge UEFA.

Il Benfica farà ricorso, ma Prestianni non andrà alla partita contro il Madrid

La decisione, che ridurrà notevolmente il rischio di alterco durante la partita di mercoledì, sarà impugnata dal Benfica. "Il Club si rammarica di essere stato privato del giocatore mentre l'indagine è ancora in corso e farà appello contro questa decisione dell'UEFA, anche se il tempo previsto difficilmente avrà effetti pratici sul ritorno dei play-off di Champions League", ha dichiarato il club portoghese subito dopo l'annuncio della UEFA.

La dichiarazione ha ripetuto quanto detto la scorsa settimana, incluso l'uso del nome del compianto Eusébio per difendere che il club non è razzista: "Il Benfica riafferma anche il suo incrollabile impegno nella lotta contro tutte le forme di razzismo e discriminazione, valori che fanno parte della sua identità storica e si riflettono nelle sue azioni quotidiane, la sua comunità globale, il lavoro della Fondazione Benfica e figure di rilievo nella storia del Club, come Eusébio".