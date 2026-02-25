La UEFA respinge il ricorso del Benfica e il Prestianni non giocherà contro il Real Madrid stasera

HQ

La UEFA ha respinto l'appello del Benfica per permettere al loro giocatore Gianluca Prestianni di giocare la partita di Champions League di stasera al Bernabéu contro il Real Madrid. "Il ricorso presentato dallo SL Benfica è respinto. Di conseguenza, è confermata la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026. Il signor Gianluca Prestianni rimane provvisoriamente sospeso per la prossima partita della competizione UEFA per club a cui altrimenti sarebbe idoneo."

La UEFA riafferma la decisione di sanzionare Prestianni con una partita di vantaggio, mentre l'indagine sul suo presunto insulto razzista verso Vinícius Jr. rimane attivo. Se il Benfica eliminerà il Real Madrid stasera, Prestianni potrà giocare negli ottavi di finale il mese prossimo, a meno che il verdetto finale non decida diversamente: potrebbe affrontare fino a dieci partite se riconosciuto colpevole, anche se potrebbero non esserci prove sufficienti.

Sebbene la sanzione temporanea a Prestianni sia stata annunciata lunedì, il Benfica ha incluso il giocatore nel viaggio a Madrid e si è allenato normalmente martedì, pur sapendo che c'erano poche speranze per lui. Ora è confermato che il Prestianni non giocherà, quindi non ci sarà una riunione con Vinícius e gli altri giocatori del Madrid.