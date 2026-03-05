La UEFA vieta il Galatasaray, i tifosi non possono andare ad Anfield nella partita del Liverpool

HQ

Il Liverpool ospiterà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Galatasaray il 18 marzo, e i tifosi della squadra turca non potranno recarsi ad Anfield per vedere la loro squadra, perché la UEFA ha sanzionato la squadra per il lancio di oggetti, la fiamma d'artificio e il caos durante la loro visita a Torino la scorsa settimana nella partita contro la Juventus.

Gli alterchi durante la partita della scorsa settimana hanno causato feriti un uomo e sua figlia a causa dei fuochi d'artificio lanciati dal Galatasaray, diretti contro i tifosi della Juventus. Di conseguenza, la UEFA ha vietato alla squadra di vendere biglietti ai tifosi e li ha multati di 40.000 euro.

Il Galatasaray ha dichiarato che farà appello alla UEFA. La prima fase degli ottavi di finale a eliminazione diretta si giocherà martedì 10 marzo a Istanbul, alle 17:45 CET, 18:45 GMT.

Il Galatasaray, leader della Super Lig in Turchia, ha sconfitto una Juventus in dieci uomini ai tempi supplementari nonostante la squadra italiana abbia quasi ripreso nei play-off di Champions League. Victor Osimhen e Alper Yilmaz hanno segnato ai supplementari sul punteggio complessivo di 7-5.