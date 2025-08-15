La Universal ha vinto la guerra delle offerte, ora possiede i diritti di tutti i libri di Jason Bourne

Dopo aver incassato quasi 20 miliardi di dollari (in totale), il franchise di Jason Bourne si è fermato ed è rimasto fermo per diversi anni, ma ora NBC/Universal annuncia di aver vinto una frenetica guerra di offerte contro altri sette studi cinematografici/società di streaming per i diritti di tutti i libri di Bourne e Treadstone non ancora girati, e che si affretterà a ricominciare nuovi film e serie il prima possibile.

Universal Pictures dice questo sull'accordo (via Variety):

"Dal suo debutto nel 2002, l'iconico franchise di Bourne ha rimodellato il genere di spionaggio con film rivoluzionari che stabiliscono nuovi standard per l'azione cinematografica. Siamo entusiasti di continuare ad espandere l'universo di Bourne nel futuro con nuove entusiasmanti storie per un pubblico globale".

Jeffrey Weiner, presidente e CEO di Captivate Entertainment ed esecutore testamentario di Ludlum:

"Siamo entusiasti che il franchise di Bourne rimarrà alla Universal. Non vediamo l'ora di lavorare con il team Universal per espandere il franchise di Bourne attraverso le varie piattaforme di Universal".

