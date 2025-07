La Velada 5 e Ibai Llanos infrangono i record di Twitch come stream più visto di sempre

HQ

L'evento di boxe amatoriale tra streamer e influencer spagnoli e latinoamericani, La Velada del Año , ha battuto ancora una volta i record di spettatori su Twitch. Il livestream ha raggiunto un picco di 9.334.179 spettatori sul canale Twitch personale di Ibai Llanos, migliorando notevolmente il record dell'edizione dello scorso anno di 3.846.256 spettatori contemporaneamente (tramite StreamsCharts).

Ibai batte ogni anno un nuovo record di spettatori di tutti i tempi con questo evento, giunto alla sua quinta edizione: lo streamer che ha raggiunto il secondo picco di spettatori di tutti i tempi è The Grefg con 2.470 milioni.

L'evento ha anche aiutato Twitch nel suo complesso a raggiungere un picco di spettatori di 14.078.025. Solo YouTube ha avuto un numero maggiore di spettatori dal vivo il 5 gennaio, il giorno del Campionato ASEAN 2024 (19,6 milioni di spettatori).

L'audience media dell'evento, che è durato quasi 6 ore e mezza, è stata di 6 milioni di spettatori. Sebbene, ironia della sorte, i numeri siano diminuiti negli incontri finali di boxe (l'evento principale, l'incontro tra The Grefg e Westcol, è stato l'incontro meno seguito della serata), l'evento ha triplicato il numero massimo di spettatori simultanei dell'edizione dello scorso anno e ha citato Ibai come lo streamer Twitch più seguito, con 19,69 milioni di follower, superando Ninja (19.14).

In media, 6 milioni di persone, più 80.000 che hanno partecipato all'Estadio de la Cartuja di Siviglia per assistere dal vivo ai combattimenti tra streamer popolari nella comunità di lingua spagnola come Perxitaa contro Gaspi, Abby contro Roro, Viruzz contro Tomás Maazza o i bodybuilder Andoni Fitness contro Carlos Belcast.