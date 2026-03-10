La Velada 6 è già sold out allo Stadio Cartuja e potrebbe essere la più lunga di sempre

HQ

La Velada del Año raggiunge la sua sesta edizione e rimane popolare come sempre, con l'evento di pugilato che va sold out in poche ore. Lo Stadio Cartuja di Siviglia sarà nuovamente la sede dell'evento di pugilato amatoriale organizzato da Ibai Llanos, trasmesso in streaming in tutto il mondo a milioni di spettatori in Spagna e America Latina, con la partecipazione di alcuni degli youtuber e influencer più popolari del mondo di lingua spagnola, e persino alcuni provenienti da altri settori come la musica o il giornalismo sportivo.

I biglietti per La Velada sono stati messi in vendita alle 20:30 CET, 19:30 GMT di lunedì, durante la diretta in cui sono stati annunciati tutti i combattimenti (più che mai, dieci). Con prezzi che variavano da 50 a 150 euro, durarono poco più di tre ore: alle 23:53, il resoconto ufficiale dell'evento confermò che lo stadio era sold out.

La Velada del Año 6: quando è e elenco dei combattimenti

Con dieci incontri, potrebbe essere la Velada più lunga di sempre (l'edizione dell'anno scorso, che ha battuto i record di Twitch, ha avuto sette incontri)



Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah contro Kidd Keo

Alondrissa contro Angie Velasco

Gero Arias vs. da ViruZz

Rivers vs. Roro

Marta Díez vs. Tatiana Kaer

YosoyPlex vs. Fernanfloo

TheGrefg vs. IlloJuan



In termini di durata, potrebbe dipendere dalle esibizioni musicali e dal ritmo generale dell'evento, con quanto "riempitivo" inseriscono, ma l'anno scorso la diretta durava circa sette ore, a partire dalle 20:00 CET. La Velada 6 inizierà anche alle 20:00 CET, alle 19:00 GMT di sabato 25 luglio.

Naturalmente, le esibizioni musicali sono uno dei principali punti di forza per molte persone che vogliono assistere a questi eventi. La trasmissione di lunedì è stata tutta dedicata ai combattimenti, e finora nessun artista è stato confermato, anche se si vocifera che Lola Índigo e Aitana si esibano nell'evento.

