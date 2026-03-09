La Velada del Año 6: tutti i combattimenti annunciati da Ibai Llanos, con protagonista The Grefg vs. IlloJuan

HQ

Ibai Llanos ha annunciato il cartellone per La Velada del Año 6, l'evento annuale di pugilato amatoriale con streamer e altre celebrità popolari in Spagna e America Latina. Per il secondo anno consecutivo, La Velada si terrà allo Stadio Cartuja di Siviglia, che ha già venduto la maggior parte dei biglietti ed era già sold out lo scorso anno, periodo in cui Ibai ha anche battuto storici record di ascolto su Twitch.

La Velada è un evento di pugilato amatoriale con streamer, anche se a volte invitano celebrità di altri settori (come nel 2022, quando il popolare cantante David Bustamante ha combattuto con lo youtuber Míster Jagger). Quest'anno, la sfida a sorpresa sarà tra i giornalisti sportivi Edu Aguirre dalla Spagna e Gastón Edul dall'Argentina, noti per il loro incrollabile sostegno ai calciatori Cristiano Ronaldo e Leo Messi, rispettivamente.

L'evento includerà anche un incontro tra i rapper Lit Kallah dall'Argentina e Kidd Keo dalla Spagna, oppure uno scontro tra lo streamer messicano Rivers e lo streamer spagnolo Roro, entrambi già presenti nell'edizione dello scorso anno. L'evento principale sarà tra due popolari youtuber spagnoli, The Grefg, che hanno già combattuto l'anno scorso e hanno sconfitto WestCol, e IlloJuan.

Ecco la cartella completa di La Velada del Año 6:

Incontri di pugilato in La Velada 6



Edu Aguirre vs. Gastón Edul



Fabiana Sevillano vs. La Parce



Clersss vs. Natalia MX



Lit Killah contro Kidd Keo



Alondrissa contro Angie Velasco



Gero Arias vs. da ViruZz



Rivers vs. Roro



Marta Díez vs. Tatiana Kaer



YosoyPlex vs. Fernanfloo



TheGrefg vs. IlloJuan



La Velada 6 si terrà il 25 luglio, trasmesso in diretta su Twitch, YouTube e altre piattaforme. Vuoi sintonizzarti?