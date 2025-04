La vendita del Gripen svedese al Perù suscita la competizione per gli armamenti in America Latina L'accordo proposto segna un cambiamento significativo nella strategia di difesa regionale, che potrebbe mettere alla prova l'influenza degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Svezia e Perù . Il 10 aprile, il governo svedese ha compiuto un nuovo passo verso il consolidamento della sua presenza nel mercato della difesa dell'America Latina, richiedendo formalmente l'approvazione parlamentare per vendere fino a 12 aerei da combattimento Saab JAS 39 Gripen al Perù. Questo accordo è un elemento centrale del più ampio sforzo del Perù per modernizzare la sua forza aerea, che ha lottato con i vecchi MiG-29 dell'era sovietica e i Mirage 2000 francesi. La flessibilità, i bassi costi operativi e l'idoneità al terreno accidentato del Gripen lo rendono un'opzione interessante. Ora, la sua potenziale vendita sottolinea un cambiamento più ampio in America Latina, poiché sempre più paesi perseguono jet europei avanzati. Se da un lato la vendita potrebbe migliorare le capacità di difesa del Perù, dall'altro segnala una crescente sfida al dominio degli Stati Uniti nel mercato degli armamenti della regione. Saab JAS 39 Gripen // Shutterstock