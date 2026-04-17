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La vendita di primavera è iniziata sull'eShop di Switch

Questo significa che ci sono tantissime offerte utili, quindi sbrigati a procurarti un sacco di intrattenimento economico per le vacanze estive.

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Le promozioni primaverili sono già in pieno svolgimento e la maggior parte dei negozi ha già concluso, ma sull'eShop di Switch è appena iniziata e dura fino al 29 aprile. Questo significa che attualmente ci sono ottime offerte su tantissimi giochi, anche se vale la pena notare che i titoli first-party sembrano completamente assenti.

Questo non significa però che non ci siano affari da fare, anzi, tutt'altro. Abbiamo raccolto dieci ottimi suggerimenti per te che puoi leggere qui sotto, ma come sempre, ti incoraggiamo a scrivere nella sezione commenti se trovi qualcosa di particolarmente interessante da condividere con gli altri.


  • Battle Chef Brigade (85% di sconto)

  • Grandia HD Collection (50% di sconto)

  • Metal Slug Tactics (40% di sconto)

  • R-Type Delta HD Boosted (30% di sconto)

  • Red Dead Redemption (50% di sconto)

  • Shinobi: Art of Vengeance Edizione Deluxe Digitale (50% di sconto)

  • Sonic Racing: Crossworlds (40% di sconto)

  • Super Monkey Ball Banana Rumble (70% di sconto)

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (75% di sconto)

  • Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle (30% di sconto)

La vendita di primavera è iniziata sull'eShop di Switch


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