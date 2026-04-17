La vendita di primavera è iniziata sull'eShop di Switch

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Le promozioni primaverili sono già in pieno svolgimento e la maggior parte dei negozi ha già concluso, ma sull'eShop di Switch è appena iniziata e dura fino al 29 aprile. Questo significa che attualmente ci sono ottime offerte su tantissimi giochi, anche se vale la pena notare che i titoli first-party sembrano completamente assenti.

Questo non significa però che non ci siano affari da fare, anzi, tutt'altro. Abbiamo raccolto dieci ottimi suggerimenti per te che puoi leggere qui sotto, ma come sempre, ti incoraggiamo a scrivere nella sezione commenti se trovi qualcosa di particolarmente interessante da condividere con gli altri.