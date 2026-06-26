La vendita estiva di Steam è ufficialmente attiva

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Nel Regno Unito e in gran parte dell'Europa sembra davvero estate, visto che siamo colpiti dal caldo costante, ma per i giocatori di tutto il mondo sai che è ufficialmente il momento di chiudere le tende e accendere la ventola quando Steam ti invita a spendere soldi per il tuo arretrato in crescita. È arrivata la Steam Summer Sale, il più grande evento sconto di Valve sulla sua piattaforma digitale.

La Steam Summer Sale si svolge da ora fino al 9 luglio, quindi c'è tutto il tempo per aspettare un giorno di paga o dare un'occhiata alla tua lista dei desideri e decidere cosa vuoi prendere. Nessuno degli sconti scomparirà per le prossime settimane, e abbiamo delle offerte solide da vedere.

Ancora una volta, i giocatori potrebbero criticare la Steam Summer Sale per aver adottato un approccio più ampio con offerte meno importanti, ma puoi comunque acquistare Cyberpunk 2077 con il 70% di sconto e ottenere anche la sua espansione Phantom Liberty al 40% di sconto. Battlefield 6 costa metà prezzo, così come Call of Duty: Black Ops 7, e c'è uno sconto più profondo di Monster Hunter Wilds.

Per quanto riguarda alcuni giochi di quest'anno, Mixtape riceve il suo primo sconto, e anche Resident Evil Requiem è in offerta. Nioh 3 è scontato al 30%, Zero Parades ha uno sconto ed è doppiamente economico se prendi Disco Elysium con esso. A proposito di Disco Elysium, il gioco che lo combina con D&D, Esoteric Ebb, ha ricevuto anch'esso uno sconto. Puoi dare un'occhiata a tutte le offerte qui, e se esplora la tua Discovery Queue, puoi trovare anche qualche adesivo a tema estivo. Qualcosa anche per chi promette di essere buono e non comprerà nulla... ancora.