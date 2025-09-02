Steam e Xbox devono affrontare regole di verifica dell'età nel Regno Unito quasi altrettanto severe di Pornhub

HQ

Abbiamo già trattato i requisiti di verifica dell'età del Regno Unito in arrivo su Steam (qui) e Xbox (qui). Ciò che ora è stato chiarito è che ogni utente, compresi quelli con account creati quasi due decenni fa, deve comunque completare il processo.

Le persone hanno iniziato a commentare questo sui social media. Ad esempio, su X, utenti come Christina Tasty e Mike Brown hanno condiviso screenshot di messaggi Steam e Xbox che richiedono la verifica dell'età nonostante i loro account abbiano rispettivamente 19 e 22 anni.

Giusto. Potresti essere stato in giro per quasi due decenni di storia dei videogiochi, costruendo una libreria e una presenza nella comunità, ma a meno che tu non fornisca una carta di credito, un documento d'identità rilasciato dal governo o un'altra prova ufficiale, sei escluso da determinati contenuti e funzionalità social.

C'è una certa logica dietro. Se l'età dell'account fosse l'unico requisito, le persone potrebbero semplicemente cedere (o vendere) i loro vecchi profili ai minori, aggirando completamente le restrizioni. Tuttavia, molti trovano frustrante che i giocatori veterani debbano ancora dimostrare di avere più di 18 anni.

In effetti, Steam e Xbox stanno affrontando alcune lamentele su questi requisiti di verifica: processi intrusivi, preoccupazioni per le fughe di dati e frustrazione da parte di persone che vogliono solo accedere ai loro contenuti senza scansionare i loro volti o scavare nelle carte di credito.

Valve ha optato per un approccio meno rigido, richiedendo solo un controllo della carta di credito, ma questo crea comunque attriti, soprattutto in Europa dove le carte di debito sono più comuni. Microsoft, d'altra parte, sta utilizzando Yoti, che si appoggia maggiormente ai documenti e ai controlli biometrici.

Quindi, alla fine della giornata, non importa da quanto tempo hai il tuo account, Steam e Xbox vogliono la prova che sei un adulto. Regole quasi altrettanto rigide di quelle per siti per adulti come Pornhub. Cosa ne pensate? Dovrebbero essere così severi per giocare ai videogiochi?