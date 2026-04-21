La verifica dell'età PlayStation è già in fase di implementazione, necessaria per utilizzare alcune funzionalità online

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All'inizio sono venuti a prendere i teppisti, e io non dissi nulla, perché non ero andato a prendere. Ora vengono per i giocatori, e non ce ne sono più nessuno a parlare per noi. La verifica dell'età sta diventando piuttosto diffusa, soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda in questi giorni, e sembra che ora PlayStation sia l'ultimo marchio ad avviare il suo lancio di verifica dell'età, chiedendoti di inserire il tuo documento d'identità, una scansione facciale o ottenere un codice di verifica tramite SMS al numero di telefono registrato.

Come riportato da Push Square, queste notifiche per la verifica dell'età sono già in fase di distribuzione agli utenti nel Regno Unito e in Irlanda. Se vuoi usare messaggi e chat vocale tramite PlayStation, dovrai verificare la tua età. Non è un requisito assoluto fino a più avanti nell'anno, ma un codice QR può permetterti di verificare la tua età in questo momento.

Con le preoccupazioni per i dati e la privacy delle persone più alte che mai, potrebbe metterti un po' a disagio inviare il tuo documento o il tuo volto a PlayStation. L'opzione del numero di telefono potrebbe quindi essere la scelta migliore, ma se vuoi saperne di più su come e perché è nata questa verifica dell'età, puoi leggere la pagina FAQ sul sito PlayStation qui.