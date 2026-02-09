La verità sarà svelata nel Disclosure Day di Steven Spielberg questo giugno

Sono previsti alcuni film di grande impatto per quest'estate, tra cui un esempio è l'ultimo progetto del celebre regista Steven Spielberg. Dopo anni di ostentazione e gioco con la premessa degli extraterrestri, ora l'E.T. Il regista è pronto per quella che sembra una vera opera magna nel genere, poiché Disclosure Day esplorerà cosa succede quando l'esistenza aliena viene rivelata all'intera umanità.

In uscita al cinema dal 12 giugno, il presupposto di Disclosure Day è semplicemente vedere come il mondo reagisce a pochi coraggiosi che mettono a rischio la propria vita per condividere un'esistenza aliena con sette miliardi di esseri umani in tutto il mondo. La premessa lo spiega ulteriormente con il breve teaser: "Se scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo mostrasse, te lo dimostrasse, ti spaventerebbe? Quest'estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone. Ci stiamo avvicinando a... Disclosure Day."

Scritto e diretto da Spielberg, Disclosure Day è supportato da un cast molto ricco, con Emily Blunt nel ruolo principale accanto a Josh O'Connor e supportata da Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson e altri.

Con la prima programmata tra quattro mesi, puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer di Disclosure Day.