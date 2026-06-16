La versione 22.5.0 del sistema Nintendo Switch 2 è ora disponibile

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È sempre bello vedere aggiornamenti console che supportano più lingue, così che chiunque, ovunque viva nel mondo, possa godersi i videogiochi. L'aggiornamento 22.5.0 di oggi per Nintendo Switch è un passo in questa direzione e include note di patch specifiche per ogni versione hardware.

Per Nintendo Switch 2, gli utenti olandesi e russi si aspettano una grande sorpresa, poiché il sistema ora supporta entrambe le lingue; Anche problemi di prestazioni e consumo energetico sono stati risolti.

Per la Nintendo Switch 1, i cambiamenti sono molto più evidenti, poiché l'interfaccia dell'eShop è stata ridisegnata e è stata aggiunta una funzione per riavvolgere o riavvolgere i video di notizie e trailer nell'eShop. Abbiamo incluso le note complete della patch per entrambi i sistemi qui sotto.

Nintendo Switch 2 Versione 22.5.0 (Rilasciata il 15 giugno 2026)



Olandese e russo sono stati aggiunti alle lingue disponibili per la funzione 'Text-to-Speech' in Accessibility.



Olandese e russo sono stati aggiunti come lingue per l'opzione "Cambia voce ⇔ testo durante la chat in-game" in Accessibilità.



Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza utente.



Nintendo Switch 1 Versione 22.5.0 (Rilasciata il 15 giugno 2026)