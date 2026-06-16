La versione 22.5.0 del sistema Nintendo Switch 2 è ora disponibile
Oltre ad aggiungere nuovi linguaggi, ha completamente ridisegnato l'aspetto dell'eShop su Switch 1.
È sempre bello vedere aggiornamenti console che supportano più lingue, così che chiunque, ovunque viva nel mondo, possa godersi i videogiochi. L'aggiornamento 22.5.0 di oggi per Nintendo Switch è un passo in questa direzione e include note di patch specifiche per ogni versione hardware.
Per Nintendo Switch 2, gli utenti olandesi e russi si aspettano una grande sorpresa, poiché il sistema ora supporta entrambe le lingue; Anche problemi di prestazioni e consumo energetico sono stati risolti.
Per la Nintendo Switch 1, i cambiamenti sono molto più evidenti, poiché l'interfaccia dell'eShop è stata ridisegnata e è stata aggiunta una funzione per riavvolgere o riavvolgere i video di notizie e trailer nell'eShop. Abbiamo incluso le note complete della patch per entrambi i sistemi qui sotto.
Nintendo Switch 2 Versione 22.5.0 (Rilasciata il 15 giugno 2026)
- Olandese e russo sono stati aggiunti alle lingue disponibili per la funzione 'Text-to-Speech' in Accessibility.
- Olandese e russo sono stati aggiunti come lingue per l'opzione "Cambia voce ⇔ testo durante la chat in-game" in Accessibilità.
- Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza utente.
Nintendo Switch 1 Versione 22.5.0 (Rilasciata il 15 giugno 2026)
- L'interfaccia del Nintendo eShop è stata ridisegnata.
- Il colore del Nintendo eShop ora corrisponderà al colore del tema se il tema nelle impostazioni del sistema è impostato su "Basic Dark".
- Ora puoi usare il PIN di verifica utente per confermare l'accesso al Nintendo eShop e l'uso dei metodi di pagamento salvati.
- La possibilità di riavvolgere di 10 secondi o avanzare velocemente di 10 secondi usando i pulsanti ZL e ZR è stata aggiunta quando si guarda un video in modalità schermo intero nelle notizie o nel Nintendo eShop.
- Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza utente.