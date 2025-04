La versione fisica di Elden Ring per Switch 2 è stata confermata come titolo di game-key card

HQ

Ieri siamo stati in grado di dirti che i tuoi giochi fisici per Switch 2 non sono sempre così fisici come avresti potuto sperare. Alcuni giochi verranno forniti solo con una game-key card, una cartuccia che non contiene il gioco ma ti dà solo il diritto di scaricare il gioco in questione, anche se i giochi fisici sembrano essere più costosi di quelli digitali per Switch 2.

Inoltre, non sarai in grado di giocarci nel modo che desideri, ma la prima volta che avvii il titolo scaricato avrai bisogno di un accesso a Internet e la tua chiave di gioco dovrà essere utilizzata ogni volta per giocare. Questa non si è rivelata una mossa del tutto popolare e molti speravano che sarebbe stata solo una rara eccezione. Ma non sembra essere necessariamente così, e supponiamo che coloro a cui non piace l'idea della scheda chiave di gioco (il che significa che i giochi non saranno più scaricabili e utilizzabili dopo la chiusura dei server) non saranno entusiasti poiché Play-Asia ora conferma che Elden Ring è uno di quei titoli.

Non sappiamo ancora quanto sarà comune questa mossa, ma è probabile che sarà una procedura più standardizzata di quanto molti possano aver pensato.

Riesci a immaginare di acquistare un gioco che viene fornito con una chiave magnetica di gioco o preferiresti passare al digitale questa volta?