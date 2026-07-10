La versione Switch 2 di Hell is Us è in ritardo a partire da settembre

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Se hai segnato il 24 settembre nel calendario come giorno in cui puoi giocare Hell is Us sul tuo Nintendo Switch 2, abbiamo una notizia importante da condividere. Lo sviluppatore Rogue Factor ha deciso di posticipare l'edizione Switch 2 del gioco, spostandola completamente a settembre e ora puntando al lancio l'8 ottobre.

Il motivo è solo quello di navigare nel periodo autunnale incredibilmente intenso, con il 24 settembre in particolare che è un vero campo minato. Così com'è, sarà la data in cui Silent Hill: Townfall, Hot Wheels: Infinite Rush e Control Resonant arriveranno, e questo è un periodo così affollato che ha persino recentemente portato Capcom a spostare Onimusha: La via della spada di tre settimane.

Comunque, parlando di Hell is Us, Rogue Factor afferma che "tutto è in carreggiata" e che "crediamo sia meglio per tutti i coinvolti, il nostro team e i nostri partner, e per voi, i giocatori, spostare la nostra data di uscita a un periodo meno intenso."

Controllerai Hell is Us su Switch 2 questo ottobre?