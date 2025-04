La versione Switch 2 di Zelda Breath of the Wild richiede quasi 10 GB di download e occupa più di Tears of the Kingdom

HQ

Nintendo Switch 2 non solo ci offrirà una nuova generazione di titoli che Nintendo sta sviluppando, ma ci permetterà anche di rivivere le loro migliori opere della generazione ancora attuale sotto forma di versioni rimasterizzate o Switch 2 Edition. Alcuni, come Kirby and the Forgotten Land, includono addirittura nuovi DLC con più contenuti, mentre in altri, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il miglioramento è più focalizzato sul lato tecnico e sull'utilizzo di app add-on come Zelda Notes. Ma ci sono alcuni dati dei pochi che abbiamo oggi (più di un mese prima del lancio) che ci sorprendono.

Questo è il caso della dimensione del file di alcuni dei giochi di lancio che avremo il 5 giugno con Switch 2. Come sapete, molti di questi giochi non arriveranno con tutti i loro file inclusi nelle cartucce fisiche e richiederanno il download su Internet (non nel caso di Cyberpunk 2077, ad esempio) per funzionare. E in questa immagine qui sotto puoi vedere una particolarità: la dimensione del file di gioco completo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è maggiore di quella di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il suo sequel diretto e anche un gioco molto più grande e ambizioso.

Non c'è una spiegazione diretta del perché, ma possiamo attribuirlo a diversi fattori, come la migliore finitura tecnica e l'ottimizzazione di TotK rispetto al suo predecessore, il gioco di lancio di Switch e anche l'intergenerazione con la sua versione Wii U. Il restyling di Breath of the Wild sarà presumibilmente più evidente quando si confrontano le versioni tra le console Nintendo Switch, e serve anche come complimento per il fatto che uno dei migliori giochi della storia (in questo caso, parlando di Breath of the Wild) occupi meno di 25 GB nella sua versione più moderna.

Ricorda che se possiedi già il gioco su Switch 1 e vuoi provarlo su Switch 2, l'aggiornamento sarà disponibile dal primo giorno a 10€ o gratuito se possiedi Nintendo Switch Online + Expansion Pass.