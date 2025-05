La veterana del settore Jade Raymond lascia gli Haven Studios di proprietà di Sony

HQ

Dopo che Google ha staccato la spina a Stadia, l'ex veterana di Ubisoft Jade Raymond ha lasciato l'azienda e nel 2021 ha fondato il suo studio chiamato Haven Studios. Avrebbe sviluppato un gioco live service chiamato Fairgames per Sony, e solo un anno dopo, Sony acquistò lo sviluppatore.

Nel 2023, abbiamo dato una prima occhiata al titolo, che sembra essere un gioco d'azione ispirato a Payday un po' sobrio. Ma nell'autunno del 2023 sono arrivate le prime notizie secondo cui molti dei progetti di live service lanciati da Sony stavano vacillando, con diversi giochi cancellati nonostante fossero state investite ingenti risorse, e nel 2024 è uscito il flop ultra-mostruoso Concord, che è diventato una lezione molto costosa per Sony.

Ecco perché pochi hanno alzato un sopracciglio quando qualche mese fa è stato riferito che Sony aveva avuto i piedi freddi riguardo ai suoi restanti titoli live service e che Fairgames era stato posticipato al 2026. Ora arrivano ulteriori segnali inquietanti, poiché Bloomberg riporta che Jade Raymond ha lasciato lo studio che un tempo aveva fondato.

Non viene data alcuna spiegazione, ma probabilmente non è perché Raymond è così felice e tutto sta andando così bene che lascia bruscamente il suo sviluppatore di giochi. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni, incluso se Fairgames è ancora in lavorazione o se il gioco rischia di essere cancellato, nonostante quattro anni di sviluppo e un buyout dello studio.

