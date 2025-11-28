La veterana di Capcom e Warner Bros. Marie Mejerwall commenta lo stato dell'AAA: "I rischi sono troppo alti"

HQ

Non è un segreto che lo sviluppo di videogiochi sia più rischioso che mai, specialmente nel settore AAA. I progetti costano centinaia di milioni di dollari per essere realizzati mentre richiedono anni e anni per essere realizzati, e questo significa che vendite scarse possono avere un effetto disastroso sullo sviluppatore o editore in questione.

Con questo evidente effetto, durante il nostro periodo in Portogallo per DevGAMM, abbiamo avuto il lusso di parlare con la veterana sviluppatrice svedese Marie Mejerwall, che ha esperienza di lavorare con Warner Bros. e Capcom (anche su Dead Rising 5) in una serie di altre grandi aziende. Poiché conosce molto bene il business dello sviluppo AAA, abbiamo chiesto a Mejerwall informazioni sullo stato del settore e su come la produzione sia cambiata nel corso degli anni.

"Beh, penso che solo a guardarlo, queste produzioni siano cresciute e si siano ampliate di budget, e i rischi sono troppo alti," iniziò Mejerwall. "Voglio dire, quello che abbiamo visto da Ubisoft, per esempio, è che hanno dovuto fare un accordo in cui hanno inserito alcune delle loro proprietà intellettuali in una nuova entità, in un'entità di partnership che avevano invece, perché i rischi sono così alti. Quindi non è più sostenibile per molte aziende assumersi questi rischi."

Ha poi portato la discussione alle tecnologie in evoluzione e in evoluzione e a come l'IA possa effettivamente aiutare ad alleviare la pressione in modi vantaggiosi.

"Ma con la rivoluzione degli strumenti e dell'IA, ad esempio, la programmazione è un campo che utilizza molta IA - anche nell'animazione, abbiamo sempre usato l'IA per molte di queste cose - e questi strumenti stanno diventando sempre migliori. E così, possiamo creare più con squadre più piccole rispetto a prima."

Oltre a questo, Mejerwall ritiene anche che i team di co-sviluppo e gli editori siano più aperti a cedere la propria IP ad altri studi sia un modo per ridurre il rischio della produzione AAA.

"E penso che un'altra cosa che stiamo vedendo sia il passaggio ai team di co-sviluppo. Quindi molti dei team di co-sviluppo sono cresciuti esponenzialmente quasi negli ultimi tre anni perché quelli che possiedono la proprietà intellettuale non vogliono assumere un sacco di persone. E poi... quasi si vedono tre giochi e tre IP per mantenere a galla un grande studio, e che assumi persone e loro hanno sempre qualcosa da fare. E questo è un po' rischioso. Mentre tu puoi semplicemente prendere un co-work, puoi dare un IP a un co-sviluppatore, e loro possono creare qualcosa di buono insieme a te. E poi puoi comunque avere alcuni team di risorse centrali che aiutano tutti i diversi progetti su cui stai lavorando. Quindi gli editori possono lavorare un po' più in modo intelligente e con un rischio minore. E lo vedo sempre di più."

Puoi vedere l'intervista completa e sottotitolata localmente con Mejerwall qui sotto per saperne di più sull'industria dei videogiochi, sulla creazione di combattimenti intensi con i boss e altro ancora.