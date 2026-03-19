La vetrina indie orientata ai videogiochi Triple-i Initiative torna tra tre settimane

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Se adori i videogiochi, non vorrai perderti. È stato rivelato che la vetrina della Triple-i Initiative tornerà presto, portando un evento in cui i fan potranno assistere a una miriade di annunci e notizie intorno ad alcuni dei giochi indie più entusiasmanti all'orizzonte.

Lo show inizierà il 9 aprile e durerà 45 minuti, durante i quali ci prometteranno "trailer consecutivi" e nessun conduttore. Questo includerà rivelazioni di gameplay, anteprime mondiali e "altri annunci", con oltre 40 giochi in programma.

Come potete vedere, ci aspettano una miriade di giochi indie quando questa serie si svolgerà tra tre settimane, e per un ulteriore assaggio di ciò che ci aspetta, è stato preparato un trailer che potete vedere qui sotto, e è stato pubblicato anche un breve riassunto.

"Lo show di quest'anno porterà annunci ancora più entusiasmanti. Questo significa otto anteprime mondiali esclusive, oltre a partner come Klei Entertainment, TinyBuild e Devolver Digital che faranno la loro apparizione per offrirti, caro fan di giochi d'impatto, coinvolgenti e memorabili, tutti gli entusiasmanti aggiornamenti su titoli che già aspettavi, come Windrose, Dead as Disco, Risk of Rain 2, Alkahest e Castlevania: La Maledizione di Belmont, e altri che chiedono di essere scoperti. Con un focus deciso sul portare le ultime novità dalle squadre all-star triple-i, vieni a questa vetrina per i videogiochi e non te ne andrai senza i videogiochi."