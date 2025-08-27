La vincitrice del Tour de France Pauline Ferrand-Prévot cambia i piani per il Campionato del Mondo su strada

HQ

Pauline Ferrand-Prévot, vincitrice dominante del Tour de France Femmes, ha annunciato che parteciperà ai Campionati del Mondo su strada UCI in Ruanda, dopo aver precedentemente detto che avrebbe saltato per riprendersi. La 33enne ciclista francese di Visma-Lease a Bike aveva persino suggerito che potrebbe non tornare al Tour de France a causa dei sacrifici che ha dovuto fare per prepararsi fisicamente e mentalmente alla competizione.

Tuttavia, in un post su Instagram in cui si definisce scherzosamente "Campionessa del Mondo di Changing Plans", ha detto di sentirsi pronta "a continuare a dare il massimo, in modo intelligente e ponderato", e parteciperà al Campionato del Mondo in Ruanda, dopo essersi consultata con la sua squadra e la squadra francese. "Sono onorato di correre con i miei compagni di squadra francesi, che fanno parte dell'élite mondiale, per dare il massimo nella ricerca della maglia iridescente."

Ferrand-Prévot ha ammesso di aver deciso in precedenza di saltare il Campionato del Mondo a causa di quanto fosse fisicamente stanca e mentalmente esausta dal periodo olimpico dello scorso anno. "Dalla mia vittoria al Tour de France il mese scorso, ho cercato di trovare un buon equilibrio tra sfruttare ogni opportunità a mia disposizione e mantenere il mio stile di vita sano come atleta professionista, che è essenziale per me".

Tuttavia, con il contesto diverso, con meno gare e meno pressione dal Tour de France rispetto alle Olimpiadi, si sente in forma e pronta a provarci. I Campionati del Mondo di ciclismo su strada si svolgono tra il 21 e il 28 settembre a Kigali, capitale del Ruanda, per la prima volta in Africa. Pauline Ferran-Prévot ha già vinto 12 titoli di Campionato del Mondo UCI Elite e ha vinto la medaglia d'oro nella mountain bike di fondo a Parigi 2024.