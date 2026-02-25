La violenza non è mai stata così elegante come nel film d'azione di balletto di Prime Video Pretty Lethal

Il balletto è spesso considerato la tecnica di danza più aggraziata, ma chiunque lo conosca anche solo minimamente saprà che ha un background piuttosto brutale e spietato. Padroneggiare la tecnica è un affare violento per il corpo, ma anche un'esperienza che si può dare più dura, si potrebbe dire, qualcosa che i ballerini di balletto del prossimo film di Prime Video hanno sfruttato a loro vantaggio per fuggire da una casa degli orrori.

Nel film noto come Pretty Lethal, seguiamo una compagnia di cinque ballerine di balletto che, dopo essersi scomposte in una foresta, cercano rifugio in una casa appartata, che per caso è abitata da un ex maestro di balletto con un lato alternativo contorto e violento. Naturalmente, nel tentativo di sopravvivere alla notte, i giovani ballerini devono evitare il pericolo ed eliminare ferocemente qualsiasi minaccia si metta sulla loro strada.

La sinossi di Pretty Lethal spiega:

"Un thriller ricco d'azione in cui cinque ballerine, dirette a una prestigiosa competizione di danza, si parlano a malapena quando il loro autobus si rompe in una foresta remota. Non avendo altre opzioni, cercano riluttante rifugio in una locanda inquietante gestita da Devora Kasimer (Uma Thurman), una prodigio del balletto reclusa. Dal momento in cui arrivano, qualcosa sembra sbagliato—e i loro peggiori istinti si rivelano giusto. Man mano che la situazione diventa mortale, la squadra frammentata deve mettere da parte le rivalità e trasformare anni di allenamento brutale, trasformando grazia, disciplina e persino scarpe da punta in strumenti per la sopravvivenza."

Se questa premessa vi incuriosisce, la buona notizia è che il film è quasi arrivato. Debutterà su Prime Video il 25 marzo e puoi vedere il trailer qui sotto per un'anticipazione di ciò che offrirà.