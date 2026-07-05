La visione originale dello scrittore di Zootropolis per Andor incuriosisce i fan

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È difficile trovare una serie di Star Wars migliore dopo la presa di controllo Disney di Andor. È così bello che non sembra nemmeno di guardare Star Wars, ma piuttosto di assistere a un dramma di spionaggio teso e intelligente che mostra come il male salga al potere. Tuttavia, avrebbe potuto essere una serie molto diversa, se ci fosse stato Jared Bush al timone.

Bush, famoso per la sua co-regia e scrittura di Zootropolis, inizialmente propose un'idea per Andor. Quella proposta è ora stata resa pubblica ed è stata pubblicata online tramite DiscussingFilm. Recita così:

"La nascente Ribellione subisce una battuta d'arresto devastante quando una talpa imperiale nascosta tra le sue fila decimò una serie di basi ribelli. Cassian Andor, un giovane agente dell'intelligence, è uno dei pochi a sopravvivere, solo per essere falsamente accusato di essere la talpa in persona. Al freddo, Cassian scopre che l'unico modo per scagionare il suo nome e trovare la talpa è infiltrarsi su un pianeta imperiale che detiene la chiave per scoprire l'identità della talpa."

Questa idea sembra simile in alcuni aspetti alla serie che abbiamo avuto, ma in altri nettamente diversa. Sarebbe molto più incentrato sul viaggio di sopravvivenza di Cassian che su uno sguardo più ampio a ciò che la galassia è diventata nell'era dell'Impero. Forse non avrebbe mai presentato personaggi di rilievo come Luthen Rael, Mon Mothma e simili. Tuttavia, alcuni fan sono interessati all'alternativa.

"Sono ossessionato dall'Andor che abbiamo preso, ma una piccola parte di me è un po' curiosa di sapere come sarebbe stata questa versione. Vedere Cassian completamente fuori di testa, a lottare con la paranoia nelle prime cellule ribelli, avrebbe potuto essere molto teso," recita un commento. "Questa proposta sembra più una classica serie di spionaggio che una tradizionale Star Wars ed è proprio per questo che avrebbe potuto funzionare così bene," dice un altro.

Cosa ne pensi di questa Andor alternativa?