La visita di Trump nel Golfo ridisegna le linee elettriche del Medio Oriente Con Netanyahu messo da parte, Trump sostiene un nuovo asse guidato dai sunniti ancorato all'Arabia Saudita.

Potrebbe sorprendere, ma il tour di Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti ha segnalato una brusca svolta nella diplomazia degli Stati Uniti, marginalizzando Israele e cementando alleanze con le ricche monarchie del Golfo. I suoi incontri con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il principe ereditario Mohammed bin Salman segnano un riallineamento incentrato su accordi di armi, tecnologia AI e investimenti energetici. La posizione di Netanyahu su Gaza e l'Iran appare sempre più fuori sincrono con Washington. WASHINGTON, DC, USA - 4 febbraio 2025: il presidente Donald J. Trump tiene una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu // Shutterstock