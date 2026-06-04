La vita criminale di Anya Taylor-Joy la raggiunge in Apple TV serie drammatica Lucky

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Uno dei prossimi grandi ed entusiasmanti progetti previsti per Apple TV vedrà Anya Taylor-Joy tornare a collaborare con il colosso dello streaming (dopo aver lavorato a The Gorge), tutto per interpretare una criminale professionista la cui vita viene sconvolta dopo essere apparentemente tradita dal marito.

La serie è conosciuta come Lucky e segue il personaggio omonimo di Taylor-Joy, mostrando come venga braccata dalle forze dell'ordine e dai gangster, tutti dopo un lavoro che si concluse con la scomparsa del marito e il loro colpo con sé.

Lucky è basato sull'omonimo libro di Marrisa Stapley e, oltre a Taylor-Joy, lo show presenta anche i talenti di Drew Starkey, Timothy Olyphant e Annette Bening.

La data di anteprima è prevista per il 15 luglio, con due episodi che usciranno in questa data e seguiti da nuovi capitoli settimanali fino alla conclusione della stagione il 19 agosto. Per assaggiare ciò che offrirà la serie, puoi vedere il nuovo trailer di Lucky qui sotto.