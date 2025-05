La vita di Donald Trump si sta trasformando in un blockbuster

HQ

The Apprentice è stato solo l'inizio: la vita di Donald Trump è ancora una volta diretta sul grande schermo, questa volta con un enorme budget equivalente a 100 milioni di dollari. Dietro il progetto c'è Andrea Iervolino, noto per il recente film Ferrari. Ma a differenza dell'acclamato ma controverso The Apprentice di Ali Abbasi dello scorso anno – che si concentrava sugli inizi della carriera di Trump e sulla sua relazione con l'avvocato Roy Cohn – questo nuovo film mira a coprire l'intera vita di Trump.

descrive il film come un ritratto "audace ed equilibrato" dell'ascesa, delle sfide e della resilienza di Trump. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, senza ancora un regista o un cast annunciato. Inoltre, non è chiaro se Trump o il suo team saranno coinvolti nella produzione. Il film dovrebbe avere un budget considerevole, che riflette l'impegno di Iervolino nel fornire una rappresentazione completa e sfumata della vita di Trump.

È qualcosa che ti interesserebbe guardare?