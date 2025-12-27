La vita di Luke Littler avrebbe potuto essere diversa: da bambino aveva subito un intervento agli occhi

HQ

Luke Littler, la sensazione delle freccette e numero 1 al mondo, attualmente in campo per difendere il titolo di Campione del Mondo vinto lo scorso gennaio, ha rivelato di aver sofferto di un problema agli occhi da bambino, che avrebbe potuto cambiare drasticamente la sua vita. Aveva lo strabismo, noto anche come occhio crociccio, dove gli occhi non si allineano, e fu sottoposto a un intervento chirurgico all'età di quattro o cinque anni.

Gli fu chiesto come sarebbero potute andare le cose nella sua vita se non avesse subito quell'intervento, e lui rispose: "Beh, chi lo sa? È una di quelle cose, ovviamente, doveva essere risolta. Mia madre e mio padre volevano risolvere la questione.

Ovviamente, quando ero più giovane, non me ne importava molto. Ma ora che ci pensi, all'epoca è stato un bene da fare, ma ora non ne ho più ricordi. Ma ovviamente doveva essere fatto. E si è fatto", ha detto il diciottenne, che ha scioccato il mondo professionistico delle freccette con le sue abilità a quell'età (diventando professionista a 16 anni), tramite SkySports.

Littler continua a cercare di difendere il titolo di campione del mondo (era il più giovane campione del mondo a 17 anni quando ha vinto all'inizio di quest'anno), affrontando Mensur Suljovic al terzo turno questo sabato.