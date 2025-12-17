La vita di un insetto: perché perdoniamo alcuni giochi difettosi e ne critichiamo altri

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim può partire con personaggi che corrono sotto il pavimento, giganti che ti schiacciano finché non raggiungi l'orbita, e NPC che ti seguono fuori dalle loro case o nella tua solo per mantenere una conversazione. Eppure, amavamo quel gioco quando è stato lanciato e lo amiamo anche ora. Cyberpunk 2077, invece, è stato assolutamente criticato sia dalla critica che dai fan al suo lancio. Il gioco può essere uno dei migliori RPG che si possano giocare al momento, ma ha sofferto per anni a causa di quella cattiva reputazione.

Sulla carta, però, avremmo sicuramente dovuto avere la stessa reazione a entrambe le partite. Gli insetti sono dannosi. Sono un segno che un gioco è incompleto, possono rompere l'immersione e possono persino portare a bloccare apertamente la progressione. Eppure, per alcuni giochi non ci interessano, mentre in altri li troviamo come la radice di ogni male. Cosa ci fa cambiare il capo? Perché ancora, dopo decenni, non riusciamo a decidere se possiamo concedere un permesso ai giochi pieni di bug? Spero che oggi possa fare un po' di luce su questo argomento.

Quello che potresti pensare fin da subito è che il pubblico di oggi è molto più duro di quello che ha accettato Skyrim nel loro cuore ben oltre un decennio fa. Direi che hai ragione su questo, almeno in un certo senso. Se un gioco viene lanciato con bug ora, la gente è molto meno propensa a scompigliargli i capelli e a vedere i glitch come una semplice parte del suo fascino. Ma succede ancora. Baldur's Gate III era un disastro in alcuni punti al lancio, tanto che Larian credeva che il gioco avrebbe ricevuto 6/10 recensioni su tutte le parti. Eppure, rimane uno dei giochi più recensiti degli anni 2020. I bug sono in gran parte spariti, ma c'erano al momento del rilascio e in gran parte non ci importava. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato un caso simile, con fan e critici in gran parte disposti a ignorare i bug per un motivo o per un altro.

Quindi, non possiamo semplicemente dare la colpa ai giocatori moderni rigidi o a un cambiamento di ricezione per bug a chi ha il permesso. Invece, dobbiamo guardare ai giochi stessi. Ora, come nella maggior parte dei mezzi soggettivi, ogni gioco deve essere giudicato caso per caso. Ci sono una moltitudine di fattori che possono o meno rendere un rilascio problematico, e altrettanti se non più fattori che determinano l'accoglienza del pubblico. Tuttavia, se esaminassi ogni motivo e ogni gioco, penso che potrei restare qui fino al 2027. Ho invece portato alcuni elementi chiave che si possono trovare in tutti i giochi finora da discutere.

Ho bevuto troppo skooma, credo

La prima cosa di cui parleremo è la qualità complessiva di un gioco. Gli insetti, in questo senso, sono un po' come un campanello d'allarme per un potenziale fidanzato o fidanzata. Sono bellissimi, ma si pizzicano il naso. Capisci dove voglio arrivare? Gli insetti, in questo senso, sono la pelle ruvida come il primo strato di una cipolla. Se li sbucchi indietro, cosa hai? Nel caso di Skyrim o Baldur's Gate III, ti ritrovi con un videogioco di sempre, ed è per questo che sono riusciti ad avere successo nonostante gli inizi difficili. Cyberpunk 2077 può essere un ottimo esempio qui, dato che molti sapevano che CD Projekt Red aveva qualcosa di speciale. È solo che il gioco è stato sottoposto a troppi bug rispetto ai titoli menzionati, il che rendeva più difficile vedere cosa stesse combinando CDPR. Inoltre, la performance era pessima, il che significava che la gente aveva due sfoghi per la propria rabbia. A questo punto, dobbiamo ricordare che i giochi hanno molte cose che possono andare storte per loro. Gli insetti sono solo un fattore negativo, ma se sono la ciliegina sulla torta della spazzatura, non aiuteranno a migliorare la situazione. Il Signore degli Anelli: Gollum era una schifosa pessima, e sarebbe stata schifosa comunque fosse piena di bug o meno. In breve, se il gioco che hai sotto è ottimo, allora la gente lascerà andare i bug qua e là, purché non rovinino troppo l'esperienza.

Questo mi porta al mio prossimo punto, ovvero la gravità dei bug in un gioco. Blocchi di progressione, glitch che causano crash, flop visivi che rompono l'immersione, sono tutti fastidiosi da vedere e possono davvero rovinare diverse ore di gioco. Quando gli insetti sono così gravi, raramente vengono lasciati correre, ma anche così possono essere dimenticati purché non siano troppo gravi. Se una linea di missioni o un solo PNG è la causa di queste terribili interazioni, allora i giocatori possono sapere di doverli evitare finché non viene risolto un bug. Se invece non sai quando il tuo file di salvataggio potrebbe essere corrotto casualmente, o qualche grande aspetto del mondo come l'illuminazione o gli ambienti non sembra mai corretto, allora ti sentirai meno un giocatore e più un playtester di un progetto nelle sue fasi iniziali. Ciò che aiuta ai giorni nostri è che i giocatori possono aspettarsi molta più comunicazione dagli sviluppatori, il che significa che i creatori possono mostrare un po' di buona volontà dicendo che certi problemi verranno risolti rapidamente. Tuttavia, quella buona volontà dura solo fino a un certo punto, e se i giocatori trovano un gioco ingiocabile, difficilmente continueranno anche se il gioco sotto i bug è un potenziale vincitore del GOTY.

Un ultimo fattore principale di cui parlerò è l'umorismo negli insetti. Nessuno ride quando vede uno schermo nero prima che il gioco crashi, ma quanti video virali hai visto su un bug Bethesda? O le prime marachelle di Baldur's Gate III? Quando gli insetti sono divertenti e non troppo rovinanti per l'esperienza complessiva di un gioco, possono effettivamente attirare i giocatori invece di allontanarli. Diventare virali è una cosa enorme oggi, e anche se nessuno dovrebbe rendere i propri giochi buggati sperando che la gente ne rida, a volte accidentalmente possono diventare un ottimo punto di forza. Ecco perché ancora oggi si possono trovare molti degli insetti di Skyrim in natura. Sono considerati parte integrante dell'esperienza in alcuni giochi, ma solo pochi selezionati possono farla franca.





Non sono sicuro di vederci mai sviluppare una vera legge sui giocatori su cosa pensiamo dei bug. I gamer sono troppo volubili e amano quello che gli piace finché non gli piace più. Detto ciò, con così tanti giochi in uscita oggi e tanti titoli che impiegano sempre più tempo per uscire, lo spazio per giochi pieni di bug ma affascinanti si sta rapidamente assottigliando. O hai altre cose da giocare o ti senti così emarginato dopo aver aspettato 5-10 anni per una nuova uscita solo per vederla diventare buggata, che semplicemente vai avanti. Sono e sarò sempre un perdonato degli insetti, ma in un'epoca in cui potresti dover aspettare un anno fino al lancio di un gioco per essere senza bug, devi imparare a stare al sicuro con qualche bug.