La vittoria dell'Inghilterra descritta come "un film che ti tiene con il fiato sospeso" e "un ottovolante di emozioni"

La stella fortunata dell'Inghilterra non se ne va ancora agli Europei femminili. Dopo un ottavo di finale parato nella "peggior vigilia dei calci di rigore", con l'Inghilterrain rimonta quando era 2-0 a 11 minuti dalla fine, la loro vittoria in semifinale contro l'Italia è stata ancora più drammatica e improbabile.

Michelle Agyemang, la tenager del Brighton & Hove Albion, ha segnato nell'ultimo intervallo dei tempi regolamentari, al 96° minuto, mandando la partita ai tempi supplementari. E poi, Chloe Kelly ha segnato sulla ribattuta di un rigore appena un minuto prima dei calci di rigore per chiudere la partita 2-1, ed eliminare l'incredula squadra italiana.

Il 27enne Kelly, campione d'Europa con l'Arsenal, ha descritto la partita come un "film che ti tiene con il fiato sospeso". "Mi rendono così orgogliosa di essere inglese. L'unione di questo gruppo è così speciale."

Anche Lucy Bronze ha usato una metafora divertente: "È stato solo un ottovolante di emozioni, cercare di rimanere concentrati nei 120 minuti per essere sicuri di non far rientrare l'Italia in partita". L'Inghilterra ha raggiunto tre finali di fila sotto la guida di Sarina Wiegman e domenica difenderà il titolo europeo contro la Germania o la Spagna.