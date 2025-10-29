La vittoria dell'Inghilterra in amichevole contro l'Australia è stata oscurata dall'infortunio dell'eroina europea Michelle Agyemang

HQ

L'amichevole vinta per 3-0 da Inghilterra contro Australia è stata drammatica per Michelle Agyemang, l'attaccante 19enne, che ha dovuto essere portata via in barella dopo aver subito un infortunio al ginocchio. Dopo aver giocato 18 minuti come sostituta nel secondo tempo, i suoi tacchetti si sono bloccati nel manto erboso del Pride Park a Derby e il suo ginocchio è stato gravemente ferito.

È stata portata via dal campo in barella e dallo stadio con le stampelle. L'allenatore dell'Inghilterra Sarina Wiegman ha detto che l'infortunio "non sembra buono". Al momento, Brighton e Arsenal sono ancora in attesa di notizie sull'infortunio.

Michelle Agyemang, giocatrice dell'Arsenal attualmente in prestito al Brighton & Hove Albion, è diventata una delle eroine di UEFA Euro 2025, segnando due gol del pareggio nel finale nei quarti di finale contro l'Inghilterra e nella semifinale contro l'Italia.