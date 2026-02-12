La vittoria di Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron alle Olimpiadi invernali è segnata da accese controversie

HQ

Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron hanno fatto vincere alla Francia una medaglia d'oro nella danza su ghiaccio alle Olimpiadi, ma la vittoria è stata criticata, poiché entrambi i pattinatori sono portati su una serie di controversie.

Nel caso di Fournier Beaudry, è la fidanzata di Nikolaj Sørensen, un ballerino su ghiaccio canadese nato in Danimarca che era anche il partner di ghiaccio di Fournier Beaudry fino a quando non è stato sospeso nel 2024 dalla federazione canadese di skate a causa di una presunta aggressione sessuale risalente al 2012. La sospensione di sei anni di Sorensen è stata poi annullata nel 2025, ma da allora non ha più partecipato, con Fournier Beaudry che ha dichiarato in un documentario che l'accusa di aggressione sessuale ha posto fine alla carriera del suo fidanzato e dell'ex partner.

Nel frattempo, Cizeron è stato recentemente accusato di essere "controllante, esigente e critico" dalla sua storica partner di danza su ghiaccio Gabriella Papadakis. Cizeron e Papadakis sono stati partner di danza su ghiaccio tra il 2004 e il 2024, battendo diversi record e vincendo la medaglia d'oro a Pechino 2022.

La rapidità con cui Fournier Baudry cambiò alleanze dal Canada alla Danimarca e ottenendo infine la cittadinanza francese per diventare il nuovo partner di Cizeron, dopo la rottura di Cizeron con Papadakis, ha sorpreso molti.

La loro vittoria alle Olimpiadi è stata accolta con opinioni molto critiche dai fan sui social media, accusando la coppia di aver messo a tacere vittime di abusi sessuali, oltre a rovinare la carriera dell'ex partner di Cizeron, Papadakis, che dopo la sua rottura con Cizeron lavorava come opinionista, ma è stata licenziata dalla NBC poco prima dei Giochi a causa delle sue memorie che denunciavano Cizeron.