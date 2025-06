La vittoria per 2-0 del Chelsea sul LAFC è stata vista solo da 22.000 persone in diretta, la FIFA dovrebbe essere preoccupata?

HQ

La vittoria per 2-0 del Chelsea contro il Los Angeles FC alla Coppa del Mondo per club è stata vista solo da circa 22.137 persone, in uno stadio che può contenere 71.000 spettatori. Il Mercedes-Benz Stadium è la sede di una delle squadre di calcio più popolari della MSL, l'Atlanta United, che ha una media di 44.000 tifosi a partita, ed è anche sede delle squadre nazionali maschili e femminili degli Stati Uniti.

I biglietti erano in vendita durante la partita e sono stati abbassati a circa 30 dollari, significativamente meno rispetto a quando sono stati annunciati. Questo dipinge un'immagine preoccupante per la FIFA, la cui nuova Coppa del Mondo per Club non sembra attirare molti tifosi negli Stati Uniti, un paese che ospiterà la prossima Coppa del Mondo estiva.

Tuttavia, ci sono altre circostanze che potrebbero spiegare la scarsa affluenza alla partita. Uno è che probabilmente non c'erano molti tifosi del LAFC ad Atlanta, che si trova a 3.200 km, a 2.000 miglia di distanza da Los Angeles, e lo strano orario del calcio d'inizio, 15:00 ora locale di un giorno lavorativo (20:00 BST nel Regno Unito), significa che pochi tifosi del LAFC avrebbero potuto partecipare.

Altre partite della Coppa del Mondo per club hanno avuto più successo, in particolare quella tra PSG e Atlético de Madrid a Los Angeles, con più di 80.000 persone. Lo 0-0 iniziale tra Miami di Messi e Al-Ahly è stato visto da 60.927 spettatori all'Hard Rock Stadium di Miami, al 93% della capacità.

Tuttavia, la sconfitta per 10-0 tra Bayern Monaco e Auckland City è stata testimoniata solo da 21.152 tifosi a Cincinnati (in uno stato con una capacità di 26.000 persone) e Botafogo contro Seattle Sounders ha attirato solo 30.000 persone, meno della metà dello stadio Lumen Field di Seattle. Delle prossime partite della fase a gironi, solo quelle con Real Madrid e Boca Juniors sono esaurite.

C'è da aspettarsi che, dagli ottavi di finale in poi, con squadre forse più forti e più in gioco, più persone si presenteranno agli stadi. La FIFA certamente lo spera, se vuole evitare il ridicolo internazionale...