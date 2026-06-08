La voce: Marvel's Blade sarebbe stata cancellata in silenzio

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Tra tutte le conferme e i principali annunci fatti ieri all'Xbox Games Showcase, si sono distinte anche alcune assenze degne di nota. La più sorprendente è stata quella di Marvel's Blade, che le prime voci di questo mese suggerivano avremmo visto all'evento Microsoft. Tuttavia, ora sembra che uno degli addetti più affidabili della scena attuale, il giornalista Jeff Grubb di Giant Bomb, suggerisca che il gioco sia stato recentemente cancellato, e che per questo non l'abbiamo visto né ieri né lo vedremo in futuro.

Questo, ovviamente, può essere puramente speculativo, ma Grubb si è dimostrato ben informato sugli sviluppi recenti su Xbox. Quando il regista Dinga Bakaba ha chiesto pazienza ai giocatori lo scorso dicembre per offrire un gioco davvero 'speciale', la situazione era molto diversa. Ora, con la ristrutturazione in corso che Asha Sharma sta portando avanti su tutto il marchio, Marvel's Blade e il suo sviluppo irregolare potrebbero non più inserirsi così bene nei suoi piani futuri.

Naturalmente, non è una notizia piacevole da riferire, e speriamo di avere presto una conferma ufficiale riguardo allo stato reale del gioco. Marvel's Blade era destinato a essere una storia originale basata sull'intero passato del personaggio, piuttosto che un adattamento dei fumetti o dei noti film di Wesley Snipes, o un collegamento con il progetto cinematografico (anch'esso in bilico per anni) con Mahershala Ali nel ruolo del personaggio dei Marvel Studios.

Pensi che Marvel's Blade sia stato cancellato? Era un progetto che seguivi da vicino?