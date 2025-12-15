La voce sarà annunciata Resident Evil - Code: Veronica l'anno prossimo

HQ

Forse è stato un tempismo sbagliato, considerando tutte le notizie dai Game Awards, ma poche ore prima dell'inizio dello spettacolo, un dirigente di Xbox ha rivelato che ci sarà un evento Xbox a fine gennaio, dove potremo vedere sia Fable che Forza Horizon 6, tra le altre cose.

Qualcuno che ovviamente ama molto Resident Evil ha chiesto ai social media al rinomato insider Capcom DuskGolem se questo evento Xbox potesse essere il luogo in cui Capcom presenterà il tanto vociferato (ma mai ufficialmente annunciato) Resident Evil - Code: Veronica Remake.

DuskGolem ha risposto a questa affermazione, scrivendo che Capcom sicuramente non annuncerà nuovi giochi della serie che potrebbero distogliere l'attenzione da Resident Evil Requiem solo un mese prima della sua uscita. Tuttavia, ha aggiunto che sarà comunque annunciato il prossimo anno, dove sospettiamo che gli eventi Summer Game Fest a giugno, la Gamescom in agosto, il Tokyo Game Show a settembre e i The Game Awards a dicembre siano i candidati più probabili:

"Da quello che ho sentito, Resident Evil: Code Veronica Remake dovrebbe essere annunciato il prossimo anno, uscire nel 2027, poi Zero Remake uscire l'anno successivo, nel 2028. Ti terrò aggiornato se sento altro."

In breve, sembra che anche il remake Resident Evil Zero sia vivo e vegeto, e forse ottimizzato per le console di nuova generazione, dato che la maggior parte degli analisti sembra concordare sul fatto che sia PlayStation 6 che Xbox Next (o come si chiamerà) verranno lanciati allora.