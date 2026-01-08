La Volvo EX60 è pronta ad affrontare la Tesla Model Y

HQ

Volvo sta ampliando il suo portafoglio di veicoli elettrici da un po' di tempo, ma ora uno dei modelli più importanti è destinato ad arrivare ai concessionari a breve: l'EX60.

L'EX60 è il concorrente diretto di Volvo dei SUV EV mainstream sulle strade di oggi, come la Tesla Model Y, la BMW iX3 e la Mercedes GLC, un segmento che rimane particolarmente competitivo e importante in Occidente.

L'auto sarà ufficialmente presentata il 21 gennaio e avrà un'autonomia WLTP stimata di oltre 640 chilometri, ovvero 400 miglia. Attualmente, Volvo afferma anche di supportare la ricarica fino a 400kW, offrendo 160 chilometri di autonomia "in pochi minuti".

Offre inoltre 10 anni di garanzia sul retro della batteria, ma ulteriori dettagli saranno svelati più avanti questo mese.