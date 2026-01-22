La Volvo EX60 è stata ufficialmente presentata

HQ

Conoscevamo la Volvo EX60 da molto tempo, ma ora è stata ufficialmente rivelata tramite un evento stampa e uno show in diretta.

Il CTO di Volvo Anders Bell è salito sul palco definendo l'EX60 un "rivoluzionario", che sarà "un nuovo standard". Inoltre, l'ha descritta come "la ricarica più veloce di qualsiasi Volvo elettrica, ed è nata intelligente."

Prima di tutto, c'è un WLTP stimato di 810 chilometri, una ricarica di 400kW che ti dà una carica dal 10 all'80% in 18 minuti, e una trasmissione che eroga 680 cavalli e uno 0-100 in soli 3,9 secondi.

Presenterà anche un nuovo concept set con un nuovo sistema di infotainment dotato del chip Nvidia Drive AGX Origin, utilizzato anche nel più costoso EX90, e utilizzerà lo stesso programma di assistenza alla guida Pilot Assist.

Il prezzo dovrebbe partire intorno ai 63.000 €, con una versione Cross Country più costosa in arrivo nello stesso periodo nella seconda metà del 2026.