La Vuelta 2026 sarà "una delle più dure" della storia e la più difficile degli ultimi dieci anni

Mancano meno di una settimana per la presentazione completa della Vuelta a España: sarà annunciata in un evento a Montecarlo il 17 dicembre. Sappiamo che partirà da Monaco e terminerà a Granada, ma il resto del percorso è un mistero. Tuttavia, secondo fonti di As, La Vuelta 2026 sarà una delle più difficili della storia, e sicuramente "la più impegnativa" degli ultimi dieci anni in termini di difficoltà in montagna.

La gara di 21 tappe passerà per Monaco, Francia e possibilmente Andorra prima di arrivare in Spagna, seguendo un percorso nelle regioni meridionale e mediterranea della penisola. Ci saranno tra sette e nove estremità di vetta, con oltre 4.000 metri di pendenza. La conclusione avverrà a Granada invece del solito arrivo a Madrid, che ospiterà contemporaneamente il Gran Premio di Formula 1.

In precedenza era stato riportato che avrebbe concluso nelle Isole Canarie e previsto una salita al Monte Teide a Tenerife, ma i piani furono annullati poiché il governo locale si oppose alla partecipazione della squadra israeliana... che non ha più alcun legame con Israele poiché ha cambiato nome e struttura, venendo rinominata NSN Cycling.

La Vuelta a España 2026 si terrà dal 22 agosto al 13 settembre. Primož Roglič riuscirà a mantenere la sua "obbligo" di vincere un record di cinque Vuelta?