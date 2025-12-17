La Vuelta a España 2026 rivela il suo percorso, da Monaco a Granada, attraversando quattro paesi

HQ

La Vuelta a España ha svelato il percorso 2026, in un evento speciale a Monaco, con la presenza del Principe Alberto II, da cui partirà il Grand Tour spagnolo il prossimo 22 agosto, terminando l'11 settembre 2026. Sarà una rotta molto internazionale, attraversando quattro paesi (Monaco, Francia e Andorra) prima di attraversare il Mediterraneo.

La Vuelta 2026 è stata descritta come una delle più difficili nella storia della Vuelta, con oltre 58.000 metri di dislivello. In totale, due prove a tempo, sette tappe di montagna, quattro tappe di media montagna e otto tappe collinari o pianeggianti. Come è già trapelato, La Vuelta terminerà a Granada, e la fine del percorso sarà in uno dei monumenti storici più belli del paese: il Palazzo dell'Alhambra.

Il direttore di La Vuelta, Javier Guillén, ha detto che questa edizione avrà un'atmosfera molto mediterranea, e Monaco segnerà un inizio prestigioso con "città storiche, valichi montani che fanno parte della nostra storia e salite senza precedenti". Puerto El Bartolo nella tappa 6 a Castellón, Alto de Hazallanas in Sierra Nevada nella tappa 20 saranno due delle più difficili. Gli organizzatori evidenziano anche una tappa a cronometro più lunga del solito, 32,5 km da Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera.

Granada diventa l'ottava città dove termina La Vuelta, dopo Madrid, Bilbao, San Sebastián, Miranda de Ebro, Salamanca, Jerez de la Frontera e Santiago de Compostela. Negli ultimi 40 anni, si è svolto a Madrid ogni volta, tranne tre volte in cui è terminato a Santiago.

